Philippe Gilbert hervat seizoen in Hamburg

Philippe Gilbert weet welke koersen hij rijdt in augustus. De ervaren kopman van Lotto Soudal, die vorige week de finish haalde van de Tour de France in Parijs, hervat de competitie aan het eind van de maand in de Cyclassics Hamburg.

Op 22 augustus rijdt de inmiddels 39-jarige Gilbert de Duitse eendagsklassieker. Twee dagen later maakt de Waal zijn opwachting in eigen land in de Druivenkoers-Overijse. Het parcours van die koers gaat voor een groot gedeelte over het traject van het aankomende WK wielrennen dat in Vlaanderen plaatsvindt.

Een week later start Gilbert in de Benelux Tour, zoals de Binck Bank Tour dit jaar heet. Het wordt zijn tiende deelname aan de Nederlands-Belgische rittenkoers, die van 30 augustus tot en met 5 september gereden wordt. In 2011 eindigde hij als tweede in het eindklassement en in 2006 en 2011 wist hij er een etappe te winnen.