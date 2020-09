Philippe Gilbert hervat de training: “Rustig opbouwen” maandag 7 september 2020 om 17:13

Philippe Gilbert heeft afgelopen weekend voor het eerst sinds zijn valpartij in de Tour de France weer op de fiets gezeten. De ervaren coureur van Lotto Soudal liep in de openingsrit van de Tour een barstje in de knieschijf op. “Het gaat om een verticale breuk, minder erg dan in 2018, ik kan dus met de fiets rijden”, zei hij op de radiozender France 1.

“Zaterdag ben ik opnieuw begonnen”, vertelt de in Monaco woonachtige Gilbert. “Ik probeer mijn conditie terug te vinden. Ik heb toen een tochtje gedaan van anderhalf uur, naar de Col d’Eze. En zondag zat ik 2 uur en 45 minuten op de fiets, ook met een colletje onderweg, rustig aan met weinig pijn eigenlijk.”

“Het doel is nu om rustig verder op te bouwen naar tochten van vijf, zes uur”, legt hij uit. “Als de pijn na zes uur verdraaglijk is en mijn knie niet verdubbelt qua volume van de inspanning, dan kan ik stilaan weer aan competitie denken. Maar ik bekijk het dag per dag en kan nog niet zeggen wanneer dat is.”

‘Het najaar is zeker nog niet verloren’

Vorige week liet Gilbert in gesprek met WielerFlits weten – ondanks zijn blessure – uit te kijken naar het najaar. “Dat is zeker nog niet verloren. Voor de Waalse klassiekers wordt het ongetwijfeld nipt, maar ik geloof er stellig in dat ik in goede conditie die Vlaamse klassiekers kan halen. Ik ben zeer gemotiveerd en ik ga er keihard voor werken. Ik wil in 2020 nog presteren!”, vertelde hij ons in een interview.