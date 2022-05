Philippe Gilbert boekt in Vierdaagse van Duinkerke eerste zege in bijna drie jaar tijd

Philippe Gilbert is het winnen nog niet verleerd. De bijna 40-jarige renner van Lotto Soudal, die bezig is aan zijn afscheidsjaar, boekte in de derde etappe van de Vierdaagse van Duinkerke voor het eerst in bijna drie jaar weer eens een overwinning. Gilbert versloeg op een oplopende aankomst op overtuigende wijze Julien Simon en Pierre Barbier. Arvid de Kleijn is de nieuwe leider.

Na twee relatief vlakke en vooral ook veelbesproken etappes, kregen de renners op dag drie van de Vierdaagse van Duinkerke aardig wat hoogtemeters voor de wielen geschoven. Loodzwaar was de derde etappe nu ook weer niet, maar toch zeker lastig genoeg om de sprinters te pijnigen. Na drie niet al te lastige heuvels in de beginfase werd er over glooiende wegen koers gezet richting Acq, waar de renners vier lokale rondjes moesten afwerken. Op het eind van elke ronde moesten de coureurs telkens de Mont-Saint-Éloi (0,6 km aan 4,3%) temmen. De finish van de etappe lag tevens op de top van deze heuvel.

Drie renners vormen de vroege vlucht

Met Sport Vlaanderen-Baloise, Go Sport-Roubaix Lille Métropole en Nice Métropole Côte Azur waren drie ploegen vertegenwoordigd in de vroege vlucht. Alex Colman besloot er al vroeg vanonder te muizen en de 23-jarige Belg kreeg het gezelschap van de Fransman Samuel Leroux, die de laatste jaren ook uitblinkt in het strandracen. Het peloton liet begaan en zo kon de voorsprong van Colman en Leroux oplopen tot goed drie minuten. De Fransman Kevin Besson ging nog in de tegenaanval en de renner van het bescheiden Nice Métropole Côte Azur bleek sterk genoeg om de oversteek te maken.

In het peloton werd het vuile werk opgeknapt door de mannen van Team DSM en Alpecin-Fenix, waardoor de voorsprong van de drie koplopers alsmaar kleiner werd met het verstrijken van de kilometers. Colman trok zich er weinig van aan en deed intussen uitstekende zaken voor het bergklassement. De jonge Belg kwam als eerste boven op de eerste beklimmingen en wist zo zijn leidende positie in dit nevenklassement nog wat meer in de verf te zetten. Ook op de lokale ronde was het punten sprokkelen voor Colman. De voorsprong van de bergkoning en zijn kompanen bedroeg, met nog veertig kilometer te gaan, tweeënhalve minuut.

Nervositeit in de finale

Alpecin-Fenix besloot op dertig kilometer van de finish het peloton eens op een lint te trekken, in hoop zo de rappe mannen overboord te gooien en een lastige finale in te leiden. Verschillende renners schoten wakker en probeerden weg te springen, maar ze konden een hergroepering niet voorkomen. Intussen werd het peloton, op goed vijftien kilometer van het einde, opgeschrikt door een valpartij vlak voor de laatste passage aan de finish. Gerben Thijssen was het bekendste slachtoffer, maar de getroffen renners konden hun weg wel weer vervolgen. De drie koplopers reden intussen nog altijd vooruit, maar voelden de bui al hangen.

Colman, Leroux en Besson werden met nog zeven kilometer te gaan bij de lurven gegrepen door het peloton, aangevoerd door Niki Terpstra. Mede door het werk van de ervaren Nederlanders werden de vroege vluchters ingerekend en konden we ons (andermaal) gaan opmaken voor een sprint. Op 1,5 kilometer van de finish nam het continentale Go Sport-Roubaix Lille Métropole het commando met een toch wel indrukwekkende sprinttrein, in dienst van Thomas Boudat, maar de Fransman kwam er niet aan te pas in de sprint. Boudat bleek niet opgewassen tegen een oude vos van Lotto Soudal.

Gilbert doet oude tijden herleven, De Kleijn profiteert van diskwalificatie Tesson

Philippe Gilbert, die over een maand zijn 40ste verjaardag viert, zat uitstekend geplaatst in de laatste honderden meters en bleek over voldoende punch te beschikken. De renner van Lotto Soudal, die bezig is aan zijn laatste jaar in het peloton, wist als in zijn beste dagen de concurrentie op meerdere fietslengtes te sprinten. Het is voor Gilbert zijn eerste zege sinds september 2019: dat jaar wist hij nog twee etappes in de Vuelta a España te winnen. Tesson kwam als tweede over de streep en leek zo de leiderstrui te behouden.

De jonge Fransman van St Michel-Auber93 werd na de finish echter gediskwalificeerd vanwege (te lang) stayeren achter de auto, nadat hij eerder in de etappe kreeg af te rekenen met een lekke band. Hierdoor moet hij de leiderstrui afstaan aan de Nederlander Arvid de Kleijn, de winnaar van de openingsrit.