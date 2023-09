woensdag 27 september 2023 om 16:31

Philippe Gilbert beroofd en bedreigd met luchtpistool door automobilist

Philippe Gilbert is begin dit jaar bedreigd geweest met een luchtpistool. De Belgische ex-renner, die in de auto zat met zijn vrouw en kinderen, werd belaagd door een chauffeur die hem agressief had ingehaald. De persoon in kwestie richtte vervolgens een luchtpistool op Gilbert en zijn gezin, waarna ze beroofd werden.

Volgens La Dernière Heure gaat het om een 20-jarige persoon, die eerder al overtredingen maakte. De persoon in kwestie is nu veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf. Daarnaast heeft hij ook een verbod om wapens te bezitten en werd zijn rijbewijs gedurende lange tijd ingetrokken.

Dat de persoon is geïdentificeerd, heeft de politie te danken aan Gilbert. Ondanks de angstaanjagende gebeurtenis, was de oud-renner alert genoeg om de nummerplaat van de auto van de dader te noteren en het tafereel ook deels te filmen.