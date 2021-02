Philippe Gilbert (5e): “Ik kon niet meer versnellen in de laatste rechte lijn”

Philippe Gilbert sprintte zaterdag in de Omloop Het Nieuwsblad naar de vijfde plaats. “Het is niet slecht”, reageert de renner van Lotto Soudal na de wedstrijd. “Ik zat nog goed, maar kon in de laatste rechte lijn niet meer versnellen.”

“Ik voorspelde gisteren al dat er een kans op sprinten was”, gaat hij verder. “Ook vandaag zag ik het al met het weer. De tegenwind in de laatste 70 kilometer maakte het perfect om samen te blijven. Het was ook een besloten koers met een kleine ontsnapping. Dat kwam ook door het hoge tempo van Tim Declercq. In een Vlaamse koers ligt het tempo niet altijd zo hoog.”

Toch miste Gilbert zaterdag de slag even op de Molenberg. “Ik zat daar gewoon te ver, maar ik werd niet geïntimideerd. Er waren nog veel meer ploegen zonder renner vooraan. Ze organiseerden de achtervolging goed”, eindigt hij.