vrijdag 23 februari 2024 om 16:48

Philip Roodhooft over programma Mathieu van der Poel: “Beslissing over mountainbike volgt later”

Video Het voorjaarsprogramma van Mathieu van der Poel is wereldkundig gemaakt, en wat daarbij opviel was zijn keuze om alleen maar topwedstrijden in zijn programma op te nemen. “Het programma loopt vrij ver door, tot en met Luik-Bastenaken-Luik. Daarom was het zaak om iets later te beginnen”, legt ploegmanager Philip Roodhooft uit voor de camera van WielerFlits.

“De gemaakte keuzes zijn samen tot stand gekomen. Het is logisch dat, als iemand als Mathieu goesting heeft om daar te kijken wat hij kan, het programma naar daar gemaakt wordt. Dat vraagt logischerwijs ook een andere aanpak. De andere periodisering en opbouw heeft impact, omdat het voorjaar voor hem later begint en langer doorloopt.”

Maar rijdt Van der Poel ook de Tour, en wat met het dilemma weg of mountainbike op de Olympische Spelen? “We hebben het nu over het voorjaar. Wat er daarna komt, daar hebben we momenteel nog weinig impact op. Afhankelijk van hoe het voorjaar loopt, wat er gebeurt in positieve of negatieve zin, moeten we bepalen wat daarna volgt.”

Volgens insiders hebben we te maken met een nog betere Van der Poel dan een jaar geleden. “Je moet er vanuit gaan dat het altijd beter kan”, vindt ook Roodhooft. “Het heeft zeer veel te maken, los van zijn eigen conditie en gevoel, met hoe goed anderen zijn, hoe de wedstrijden lopen en omstandigheden zijn. Hij kan met een betere conditie ook mindere resultaten rijden, of omgekeerd. Maar iedereen heeft gezien hoe goed het ging tijdens het veldrijden. Dat is niet veranderd. Daarna heeft hij wel de pauzeknop even ingeduwd, om specifiek naar het voorjaar toe te werken.”

Jasper Philipsen

In het openingsweekend zal het van Jasper Philipsen moeten komen, die het moet opnemen tegen een sterk blok van Visma | Lease a Bike. “We gaan niet rijden tegen hen, maar we willen zelf zo’n goed mogelijke koers rijden. Het zou kunnen dat tegenstanders ook bondgenoten worden. We moeten zorgen dat we zelf goed zijn, en daar heb ik alle vertrouwen in.”

Ook de Ronde van Vlaanderen en Amstel Gold Race staan op het programma van de Limburger. “Het is moeilijk om op voorhand te zeggen waar dat toe leidt, maar het is wel de moeite om te bekijken. Als je ziet wat Jasper vorig voorjaar gepresteerd heeft en de groei die hij op zijn leeftijd nog kan maken, is het nuttig. Misschien geeft de Ronde van dit jaar al een indicatie in positieve zin, maar als het dit jaar zou tegenvallen, gaan we dat plan niet meteen in de vuilbak gooien.”