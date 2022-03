Phil Bauhaus nipt verslagen: “Verwachtte beetje rugwind en snelle finish”

Phil Bauhaus greep in de tweede etappe van de Ronde van Catalonië net naast de zege. De Duitser ging de sprint van een uitgedund peloton vroeg aan, maar werd op de valreep voorbijgestoken door Kaden Groves. “Ik ben teleurgesteld dat ik niet won”, aldus Bauhaus op de site van zijn ploeg Bahrain Victorious.

Bauhaus zat mee met de eerste waaier, toen het in de finale op de kant ging. Daarna was het op naar een sprint. “Ik positioneerde mezelf goed voor de spurt en kwam als tweede door de laatste bocht”, aldus Bauhaus, die in het wiel van Michael Matthews begon aan de laatste, rechte lijn. “Daar verwachtte ik vandaag een beetje rugwind en een snelle finish, maar toen ik begon te sprinten, voelde ik een lichte tegenwind. Dus helaas kwam Groves er voorbij in de laatste vijftig meter.”

Anderhalve week terug wist Bauhaus de Australiër van BikeExchange-Jayco nog wel te kloppen. De 27-jarige Duitser was toen de snelste in de slotrit van Tirreno-Adriatico, waar hij Giacomo Nizzolo en Groves naar de tweede en derde plek verwees. Het was vooralsnog zijn enige overwinning in 2022.