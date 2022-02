Petr Vakoc verruilt wegfiets voor mountainbike

Petr Vakoč zette deze winter een punt achter zijn sportieve carrière in het wegwielrennen, maar hij blijf wel actief op de fiets. De Tsjech, in 2016 winnaar van de Brabantse Pijl, gaat zich namelijk op het rijden van marathons op de mountainbike richten.

Vakoč maakte op zijn social media-kanalen bekend dat hij dit jaar gaat rijden voor het Tsjechische Canyon Northwave MTB Team. “Super enthousiast om een andere droom van mij waar te gaan maken en mijn leven als beroepsrenner voort te zetten, zij het in een andere discipline. Ik zal de grootste mtb-marathonwedstrijden rijden naast huidig wereldkampioen Andreas Seewald en een team vormen voor de Cape Epic met voormalig winnaar Kristian Hynek.”

Voor de 29-jarige renner was het een hele uitdaging om de technische trails en het rijden op brede banden onder de knie te krijgen, ondanks dat hij al over offroad ervaring beschikt. “Het was een steile leercurve, maar ik ben super enthousiast over het komende seizoen vol met de grootste marathonwedstrijden, zoals de UCI World Series en de kampioenschappen. Mijn nieuwe avontuur begint deze donderdal al met de Mediterranean Epic.”