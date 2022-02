Peter Sagan voor start Omloop Het Nieuwsblad: “Seizoen begint pas bij Milaan-San Remo”

Peter Sagan heeft voor de start van de Omloop Het Nieuwsblad aangegeven dat hij een goed gevoel heeft over zijn ploeg vandaag. Daarnaast had hij het ook over het juiste ritme te vinden op dit moment in het seizoen. “Belangrijk om het gevoel terug te krijgen in de Belgische koersen.”

“Ik denk dat we met een goede ploeg hier aan de start staan. Er staan veel grote namen voor ons aan de start, we zouden het goed moeten kunnen doen vandaag”, doelt de renner van TotalEnergies op onder meer Anthony Turgis en Edvald Boasson Hagen.

Sagan reed eerder dit seizoen de Tour des Alpes Maritime et du Var. Daarin speelde hij geen rol van betekenis. “De etappekoersen zijn totaal anders dan de koersen in België. Het is goed om hier te zijn en wat wedstrijden te rijden om het ritme terug te vinden. Later volgen Tirreno-Adriatico en Parijs-Nice, dan begint het echt.”

“Het echte seizoen begint pas vanaf Milaan-San Remo voor de klassieke renners”, sloot de renner uit Slowakije af. Sagan staat samen Turgis, Boasson Hagen, Dries Van Gestel, Daniel Oss, Geoffrey Soupe en Christopher Lawless aan de start vandaag.