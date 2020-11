Peter Sagan: “Vergeleken met de Tour is de Giro veel leuker”

Peter Sagan maakte afgelopen seizoen zijn debuut in de Giro d’Italia. Dat deed hij met een imponerende ritzege in de tiende etappe. Een maand daarvoor had de kopman van BORA-hansgrohe de Tour de France gereden, zonder ritsucces en zonder groene trui. Nu het seizoen klaar is, blikt de Slowaakse coureur met TuttoBiciweb terug.

“Het was een heel vreemd seizoen, maar ik ben blij dat ik terug was in Italië voor de Giro d’Italia. En ook dat ik na veel tweede plaatsen ook wist te winnen. Ik ben tevreden met het programma dat ik heb gereden”, zegt Sagan. “De Giro was een heel mooie wedstrijd. In een normaal seizoen zou het nog mooier zijn geweest. Vergeleken met de Tour de France, waar meer spanning heerst, is de Giro d’Italia leuker.”

Bevrijding

Sagan voelt zich thuis in Italië, het land waar hij de eerste jaren van zijn wielerloopbaan doorbracht. Hij zou dan ook graag terugkeren in de Ronde van Italië. “Ik hoop van wel, maar met de ploeg hebben we het programma nog niet bepaald. Een ding is zeker, dat het rijden van twee grote rondes zo kort na elkaar in een jaar als dit echt zwaar is. In een ‘normaal’ seizoen is echter alles mogelijk”, vertelt hij.

In de heuvelachtige rit naar Tortoreto wist Peter Sagan zijn felbegeerde ritzege, niet vanuit een sprint maar na een lange aanval. “Ik kon niet wachten om weer te winnen. Het voelde als een bevrijding en het was een heerlijk gevoel. Het was loon naar werken en ik was er erg blij mee”, geeft de Slowaak aan.

Jacht op de groene trui

Eerder had hij in de Tour een nederlaag geleden; Sagan verloor de strijd om de groene trui van Sam Bennett. “De verwachtingen waren hooggespannen, iedereen verwachtte van mij die achtste groene trui. Helaas kan ik niet alles hebben, maar ik ga het zeker nog een keer proberen”, kondigt hij aan. Ook de olympische wegrit van Tokio wil hij rijden. “Als de Spelen doorgaan, dan ben ik erbij. Het onmogelijk om die te missen.”

Aan het leven na zijn carrière wil de 30-jarige Sagan nog niet denken. “Ik wil die gedachte niet in mijn hoofd. Het gaat goed en ik heb nog veel in mijn mars. Over stoppen zal ik later nadenken. Ik leef van dag tot dag en probeer er het meeste uit te halen”, geeft hij aan. Toch wil Sagan nog wel een wedstrijd op zijn palmares bijschrijven. “Het moet gezegd worden dat ik Milaan-San Remo nog nooit heb gewonnen, dus…”