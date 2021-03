Peter Sagan terug in koers: “Zat niet ideaal geplaatst”

Peter Sagan maakte vandaag in de eerste etappe van Tirreno-Adriatico zijn seizoensdebuut voor BORA-hansgrohe. De drievoudige wereldkampioen kwam in Lido di Camaiore als elfde over de streep. De Slowaak moest zijn eerder geplande wedstrijden afzeggen omdat hij besmet raakte met het coronavirus.

Sagan bleek niet bij machte om voor de ritzege te bikkelen. Wout van Aert kwam uiteindelijk als eerste over de streep, voor Caleb Ewan en Fernando Gaviria. Sagan finishte met een elfde plaats net buiten de top-10. “De laatste kilometer was hectisch en ik zat helaas niet ideaal geplaatst voor de sprint.”

“De ploeg heeft ook vandaag weer erg goed gereden. Ik reed constant in een veilige positie richting de lange, laatste rechte lijn voor de streep. Het is voor mij belangrijk om weer koersritme op te doen na een zeer lange break”, aldus Sagan, die de voorbije weken moest passen voor het Vlaamse openingsweekend en Strade Bianche.

Ook ploegleider Jan Valach keek nog even terug op de eerste etappe. “Het was vooral zaak om onze klassementsrenners te beschermen. Verder was dit de eerste koers voor Peter na een best wel lange periode van inactiviteit. We besloten vandaag geen risico’s te nemen. Ik denk dat we tevreden kunnen zijn.”