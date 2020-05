Peter Sagan stelt zich voorlopig geen doelen: “Wachten op definitieve data van grote rondes” vrijdag 1 mei 2020 om 18:43

Peter Sagan zegt dat het onmogelijk is om doelen te stellen zolang er geen definitieve kalender is vastgelegd. Wel geeft hij aan bereid te zijn tot diep in de winter te koersen als het seizoen opnieuw wordt opgestart.

Ook Sagan ontsnapt niet aan de lockdown. Na de Vuelta a San Juan, een hoogtestage in Colombia en Parijs-Nice, zit de drievoudige wereldkampioen opgesloten in zijn huis in Monaco. “En de dagen gaan langzaam voorbij”, bekent hij in een interview met Il Corriere della Sera. “Gelukkig woont mijn zoontje in de buurt. Ik breng nu veel tijd met Marlon door. En ik doe boodschappen, iets wat ik vroeger nooit deed.”

Trainen doet de Slovaak op de hometrainer, al is dat absoluut niet van harte. “Ik haat hometrainers. Maar in deze periode kan het even niet anders.” Nog anderhalve week. Dan worden ook de maatregelen in Frankrijk versoepeld en mag hij opnieuw buiten trainen. Over zijn programma kon Sagan niet veel kwijt. “Alles wat verteld wordt, is hypothetisch. Niemand weet hoe dat virus zich de komende maanden zal gedragen.” Oorspronkelijk zou hij zijn debuut in de Giro d’Italia maken. Gevolgd door de Tour de France en de wegrit op de Spelen in Tokio.

“Zodra er zekerheid is over de data van de grote rondes, kan ik nadenken over een programma en mijn doelen bepalen. Al kan ik nu wel al eentje kwijt: Milaan-San Remo, de klassieker die ik nog nooit won.” Tot slot gaf Sagan nog mee dat hij er geen probleem van zou maken om tot diep in de winter te koersen als de UCI de verlengde kalender bevestigt. “Dat zou prima zijn voor mij. Ik neem voldoende rust.”