‘Peter Sagan rijdt Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne’

Als zijn fitheid het toelaat, maakt Peter Sagan dit jaar zijn opwachting in het Vlaamse openingsweekend. Dat meldt Het Nieuwsblad. Het zou voor het eerst sinds 2017 zijn dat de Slowaak start in de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne.

Naar verluidt is de Tour des Alpes Maritimes et du Var (18-20 februari) de eerste koers van Sagan in het tenue van zijn nieuwe ploeg TotalEnergies. Dat is wel afhankelijk van zijn vormpeil, want de 31-jarige kopman stond een tijdje langs de kant met een coronabesmetting.

Inmiddels is hij weer aangesloten op het trainingskamp van zijn Franse werkgever, dat nog duurt tot en met vrijdag. Omdat Sagan een trainingsachterstand heeft, vertrekt de drievoudig wereldkampioen na afloop van de stage direct naar de Canarische Eilanden, waar hij – weliswaar niet op hoogte – verder aan zijn vorm zal werken.

De Omloop Het Nieuwsblad (26 februari) en Kuurne-Brussel-Kuurne (27 februari) staan dus op het programma van Sagan. In 2016 en 2017 werd hij tweede in de Omloop, terwijl hij Kuurne in 2017 wist te winnen. Een jaar eerder eindigde hij als zevende in de voorjaarsklassieker.