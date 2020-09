Peter Sagan: “Nog kansen genoeg om het groen terug te pakken” woensdag 9 september 2020 om 08:25

Peter Sagan die halverwege de Tour zijn groene trui moet afgeven? Ongezien. Tenzij in dat vermaledijde jaar 2017, toen de jury hem vroegtijdig naar huis stuurde. Dit jaar gebeurt het dus wel. Sam Bennett start vandaag opnieuw in het groen. “What can I say?”

Eigenlijk deed Sagan het gisteren op Île de Ré helemaal niet slecht. De explosiviteit uit zijn beste jaren lijkt hij wel verloren, maar met een derde plaats achter Sam Bennett en Caleb Ewan had de Slovaak weinig reden tot klagen. En dat deed hij achteraf ook niet.

“Wat kan ik zeggen?”, vertelde hij in een geluidsfragment dat BORA-hansgrohe na afloop de wereld instuurde. “Het was een stressvolle dag, iedereen was snel nerveus voor eventuele waaiers. De snelheid lag hoog en er is veel gevallen. En op het einde kregen we een rommelige sprint waarin Bennett toonde dat hij kon winnen en de groene trui pakken.”

“Maar… We zijn pas halverwege de Tour. Er komen nog kansen genoeg om dat groen terug te pakken.” Om af te sluiten met het obligate “dank aan al mijn ploegmaats om de hele dag bij mij te blijven.” Bennett heeft nu 21 punten voorsprong op Sagan, die dit jaar op zijn achtste groene trui jaagt.