Peter Sagan met ambitie naar WK: “Als ik de benen heb, zal ik proberen te winnen”

Peter Sagan kent geen perfecte aanloop naar het WK in Wollongong. De drievoudig wereldkampioen betwistte vorige week de Grand Prix Cycliste de Québec en de Grand Prix Cycliste de Montréal, maar stapte vrijdag uit met maagklachten en wist ook zondag niet uit te rijden. Toch trekt de Slowaak met de nodige ambities naar Wollongong voor het wereldkampioenschap op de weg.

“Ik keek uit naar twee mooie koersdagen, maar helaas was het niet mijn weekend”, schrijft Sagan op sociale media, waar hij terugblikt op zijn bezoek aan Canada. “Ik genoot van de sfeer en het in de nabijheid zijn van de duizenden fans, maar mijn prestatie was niet zoals gehoopt. Dat hoort bij wielrennen, nu is het op naar de volgende wedstrijd.”

Die volgende wedstrijd is de wegrit van de WK in Wollongong, op zondag 25 september. Na een moeizaam jaar geldt Sagan niet als een van de favorieten, ondanks zijn zeges in 2015, 2016 en 2017. “Ik had wat complicaties van COVID, nu ben ik gezond. Ik eindigde de Tour met enkele vierde plaatsen”, zei de 32-jarige renner van TotalEnergies tegen VeloNews. “Misschien was het niet het beste, maar het was ook niet het slechtste seizoen.”

In Australië krijgt Sagan de steun van drie renners: Marek Canecky, Matus Stocek en zijn broer Juraj Sagan. “Voor mij is met het Slowaakse team anders, tegen grotere teams zoals België. Het is altijd zo geweest. Als ik de benen heb, zal ik vooraan zitten en proberen te winnen”, klinkt het strijdvaardig.