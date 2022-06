Peter Sagan kijkt terug op moeizaam voorjaar: “Ik had rust nodig”

Het wilde in de eerste maanden van 2022 nog niet echt vlotten voor Peter Sagan, die afgelopen winter de overstap maakte van BORA-hansgrohe naar TotalEnergies. Dinsdag boekte hij echter zijn eerste seizoenszege door de derde rit in de Ronde van Zwitserland te winnen. Voor de start van de vierde rit vertelt hij in gesprek met Cycling Pro Net over de afgelopen maanden.

“Na de klassiekers nam ik even pauze om te herstellen”, zegt Sagan, die begin dit jaar (opnieuw) corona opliep en later de grote klassiekers in april aan zich voorbij moest laten gaan. “Het hele voorjaar was ik om de twee, drie weken ziek, of zo. Ik had rust nodig. Daarna probeerde ik weer op de fiets te stappen, eerst rustig. Vervolgens besloot ik om op hoogte te gaan naar Amerika.”

“Daar heb ik een goede tijd gehad. We hadden veel plezier”, aldus Sagan, die met onder anderen zijn ploeggenoot Daniel Oss afreisde naar de Verenigde Staten. Daar reed hij eind mei ook nog (de korte versie van) Unbound, de meest prestigieuze gravelwedstrijd ter wereld. “De laatste maanden waren eigenlijk heel mooi. Ik was in Amerika, heb goed getraind en nu ben ik hier.”

TotalEnergies

De laatste zege van Sagan dateerde van september 2021, toen hij het eindklassement van de Ronde van Slowakije op zijn naam schreef. “Het is een mooi gevoel om na lange tijd weer te winnen. Ik ben heel blij, ook voor het team. Iedereen van het team verdient deze zege”, aldus de drievoudig wereldkampioen. TotalEnergies won vorige week ook al twee ritten in het Critérium du Dauphiné. “Ik denk dat het team het hele seizoen al goed doet.”

Of Sagan woensdag weer mee kan doen om de zege, weet hij nog niet. “Misschien, we zullen zien. Maar misschien haalt een vlucht het ook wel”, zegt hij over de lastige vierde etappe naar Brunnen.