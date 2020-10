Peter Sagan: “Ik ben nog niet klaar met mijn wielercarrière”

Peter Sagan kwam dit seizoen maar één keer als winnaar over de streep, maar de Slowaak laat aan La Gazzetta dello Sport weten nog altijd even gemotiveerd te zijn. “Ik wil nog altijd koersen. Ik hou van het wielrennen”, aldus de drievoudig wereldkampioen.

Voor Sagan zit het seizoen erop na de Tour de France en de Giro d’Italia. In de Franse ronde was hij vruchteloos op zoek naar een etappezege en zag hij bovendien een concullega (Sam Bennett) de groene trui winnen, maar in de Giro was het wel raak voor de Slowaak. Sagan won met verve de tiende etappe naar Tortoreto.

De renner van BORA-hansgrohe blikt nog een keer terug op zijn eerste Ronde van Italië en die ritzege in Tortoreto. “Ik ben vooral blij met de manier waarop ik de etappe wist te winnen: door in de aanval te gaan. Ik moest er echt voor knokken. Ik denk dat de mensen dat leuk vinden en het is voor mij ook belangrijk. Het heeft een speciaal plekje in mijn hart.”

Sagan heeft al het nodige bereikt als wielrenner, met meer dan honderd overwinningen sinds zijn debuut bij de profs in 2010. De Slowaak werd al drie keer wereldkampioen, won grote klassiekers als de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en Gent-Wevelgem en was zeer succesvol in de Tour met twaalf etappezeges en zeven groene truien.

Plezier

Sagan is op zijn 30e echter niet meer de veelwinnaar van weleer, maar dat frustreert hem niet. “We veranderen allemaal als mens en als wielrenner, maar ik koers nog altijd ontzettend graag. Als ik volgend jaar weer goed ben voor twintig overwinningen, zullen de mensen zeggen dat ik weer terug ben. Dat is ook niet juist. Ik ben er nog steeds en ik ben absoluut nog niet klaar.”