Peter Sagan debuteert in Tour du Haut-Var voor TotalEnergies

Peter Sagan maakt later deze week zijn eerste koerskilometers voor TotalEnergies. De Slowaak, die deze winter na vijf jaar vertrok bij BORA-hansgrohe, maakt namelijk deel uit van de ploeg die vrijdag aan de start verschijnt van de Tour des Alpes Maritimes et du Var.

Sagan zou aanvankelijk zijn seizoen in de Vuelta a San Juan beginnen, maar de Argentijnse ronde ging vanwege oplopende coronacijfers niet door. Bovendien kampte de Slowaak net als afgelopen jaar met een coronabesmetting, waardoor hij in januari pas later kon aanhaken bij een stage van zijn nieuwe ploeg. “Ik kon echt zeven dagen niets doen. Het duurde niet zo lang als de vorige keer toen ik het had, maar het was zwaar.”

Ondertussen is de wegwereldkampioen van 2015, 2016 en 2017 wedstrijdfit en kan hij zijn debuut maken voor TotalEnergies. Later deze maand staan Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne op zijn programma. Behalve Sagan maken ook de Fransen Mathieu Burgaudeau, Valentin Ferron, Julien Simon, Anthony Turgis en Alexis Vuillermoz, en de Italiaan Daniel Oss deel uit van de selectie.

De Tour des Alpes Maritimes et du Var staat voor 18-20 februari op de kalender.

Selectie TotalEnergies voor Tour des Alpes Maritimes et du Var (18-20 februari)

Mathieu Burgaudeau

Valentin Ferron

Daniel Oss

Peter Sagan

Julien Simon

Anthony Turgis

Alexis Vuillermoz