Peter Sagan boekt eerste seizoenszege in Ronde van Catalonië

Peter Sagan heeft voor het eerst dit seizoen gewonnen. De Slowaak sprintte in de voorlaatste etappe van de Ronde van Catalonië naar de zege. Adam Yates behield zonder problemen de leiderstrui.



Na een paar zware bergetappes in de Ronde van Catalonië stond er zaterdag een relatief vlakke etappe naar Mataro op het menu. Een sprint lag in de lijn der verwachtingen, maar een vijftal vluchters dacht daar toch net iets anders over.

Harold Tejada (Astana), Dmitrii Strakhov (Gazprom), Matej Mohoric (Bahrain Victorious), Mattias Jensen (Trek-Segafredo) en Antoine Duchesne (Groupama FDJ) waren de vluchters die in het eerste deel van de wedstrijd vier minuten bij het peloton vandaan reden.

DSM en BORA-hansgrohe halen vlucht terug

Voornamelijk op de klimmetjes breidden zij elke keer weer hun voorsprong uit, maar met Team DSM en BORA-hansgrohe in de achtervolging was er geen beginnen aan. Op twintig kilometer van de meet werd Strakhov als laatste tot de orde geroepen.

Alleen de Alt El Collet zou daarna nog voor verschillen kunnen zorgen. De drie kilometer lange beklimming met een gemiddeld stijgingspercentage van slechts 2,8% zou de sprinters vermoedelijk geen angst inboezemen. Toch zagen we een aantal aanvallen van James Knox, Elie Gesbert en Wout Poels, maar zonder succes.

Vlak daarna kwam Cavagna wel los. De Franse hardrijder van Deceuninck-Quick-Step zou normaal gesproken goede kans gemaakt hebben op de ritzege, maar BORA-hansgrohe en Team BikeExchange vonden elkaar in de achtervolging en haalden Cavagna bij.

Sagan wint in Mataro

Daarna kregen we de bevestiging dat er een sprint in de maak was. Meerdere ploegen brachten hun rappe mannen naar voren, maar uiteindelijk was het Sagan die als eerste zijn wiel over de meet drukte. De Slowaak passeerde Daryl Impey en Juan Sebastian Molano, die tweede en derde werden.