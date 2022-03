Peter Sagan blikvanger in selectie TotalEnergies voor Milaan-San Remo

Peter Sagan werd in 2013 en 2017 tweede in Milaan-San Remo, maar is op zijn 32ste nog altijd op zoek naar zijn eerste overwinning in La Primavera. De Slowaak krijgt zaterdag weer een kans op succes, al kende hij geen vlekkeloze voorbereiding op de Italiaanse klassieker.

Het seizoen van Sagan bij TotalEnergies verloopt nog niet zoals gehoopt. Vanwege een coronabesmetting liep de drievoudige wereldkampioen een trainingsachterstand op, waardoor hij in het Vlaamse openingsweekend, en eerder nog in de Tour des Alpes-Maritimes et du Var, geen potten kon breken. In Tirreno-Adriatico hoopte Sagan vervolgens op beterschap, maar moest na één etappe de strijd staken wegens ziekte.

De renner van TotalEnergies bleek op tijd hersteld voor Milaan-Turijn en wist in de midweekse klassieker naar een vijfde plek te sprinten, achter winnaar Mark Cavendish, Nacer Bouhanni, Alexander Kristoff en Max Kanter. Gezien zijn gebrekkige voorbereiding hoort Sagan dit jaar niet tot het kransje topfavorieten, maar dat wil niet zeggen dat de Slowaak bij voorbaat ook kansloos is voor de overwinning. In 2021 kende hij een vergelijkbare aanloop richting Milaan-San Remo, maar werd hij toch vierde in de eerste monumentale klassieker van het seizoen.

De ploeg trekt overigens niet volledig de kaart van Sagan. De Franse formatie heeft met Anthony Turgis (de nummer tien van vorig jaar), Niccolò Bonifazio (vijfde in 2015) en Edvald Boasson Hagen meerdere ijzers in het vuur. Maciej Bodnar, Julien Simon en Daniel Oss vervolledigen de selectie.

Selectie TotalEnergies voor Milaan-San Remo (19 maart)

Edvald Boasson Hagen

Maciej Bodnar

Niccolò Bonifazio

Daniel Oss

Peter Sagan

Julien Simon

Anthony Turgis