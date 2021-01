Peter Sagan begint zijn nieuwe levensjaar met schaafwonden

Peter Sagan vierde dinsdag zijn 31e verjaardag, maar zijn nieuwe levensjaar is niet zonder slag of stoot begonnen. De drievoudige wereldkampioen liet een dag nadien namelijk al weten dat hij een aantal schaafwonden had opgelopen bij een trainingsongeval.

“Ik heb een mooi ritje van zes uur achter de rug onder zonnige omstandigheden. Ook liep ik wat schaafwonden op, maar ik leef nog. Ik weet eerlijk gezegd niet of ik dit als verjaardagscadeautje moet beschouwen”, liet Sagan weten via zijn social media. De Slowaak bereidt zich momenteel op de voorjaarsklassiekers voor. “Ik ga deze dag zeker niet snel vergeten”, lachte hij. Later zette hij nog een foto online waarop hij door zijn oudere broer Juraj verzorgd wordt. “Ik voel me fijn, dus alles is goed.”

Sagan begint zijn wielerseizoen met het Vlaamse openingsweekend. Op zaterdag 27 februari rijdt hij eerst Omloop Het Nieuwsblad, een dag later gaat hij ook in Kuurne-Brussel-Kuurne van start. Daarna staat hij tot aan Parijs-Roubaix in de grootste klassiekers aan het vertrek. Later in het jaar rijdt hij normaal gesproken ook de Giro d’Italia, de Tour de France en de Olympische Spelen.