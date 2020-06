Petacchi: “Giro verplaatsen naar herfst geen slechte keuze” donderdag 18 juni 2020 om 11:29

Alessandro Petacchi vindt het een logische keuze om de Giro d’Italia te verplaatsen naar oktober. Dat heeft de voormalig topsprinter gezegd tegen Tuttobiciweb. “Het is geen groot probleem. Oktober is de laatste jaren nooit een erg koude maand geweest”, aldus Petacchi.

“Daarentegen hebben we de afgelopen jaren wel te maken gehad met een zeer regenachtige maand mei”, blikt Petacchi, die 22 Giro-etappes op zijn naam heeft, terug. “De verhuizing naar de herfst is naar mijn mening geen slechte keuze. Het is wel interessant om te kijken hoe renners reageren op een grote ronde, zonder de wedstrijden die ze in een normaal seizoen ook hebben. Dat zal een grote impact hebben op het koersverloop.”

“De UCI heeft een nieuwe kalender opgesteld om het seizoen te redden, dat is bemoedigend, stimulerend en een grote stap naar voren”, aldus AleJet. “Het is essentieel dat de belangrijkste koersen georganiseerd kunnen worden. Vooral de Tour de France, waarvan we weten dat het de belangrijkste wedstrijd van onze sport is. Het is niet makkelijk om zoveel koersen in drie maanden te stoppen, maar dat moet wel in het licht van de noodsituatie waarin we leven.”

‘Strade, San Remo en Lombardije nu nog lastiger’

Petacchi denkt dat de renners die vroeg willen pieken het lastig gaan krijgen. “Na zoveel maanden zonder koers zal het moeilijk zijn om meteen mee te strijden in Strade Bianche, Milaan-San Remo en de Ronde van Lombardije. Dat zijn fysiek en mentaal heel zware koersen, en zonder goede voorbereiding kunnen ze nog lastiger zijn”, oordeelt de momenteel geschorste ex-sprinter.

“Deze maand juni zal erg belangrijk zijn voor de eerste koersen. Niemand zal iets aan het toeval overlaten, vooral de renners die een aflopend contract hebben. Voor hen zal het niet makkelijk zijn om opgemerkt te worden. Er zijn maar weinig mogelijkheden om op te vallen, ook omdat veel wedstrijden tegelijkertijd verreden worden op de ingekorte kalender”, zegt Petacchi.