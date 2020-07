Pernsteiner wint klimtijdritten op Großglockner en Kitzbüheler Horn donderdag 9 juli 2020 om 09:42

Ook in Oostenrijk is het wielrennen weer opgestart. In het kader van de ‘Hart und Härter Challenge’ nemen meerdere renners het in een reeks klimtijdritten op iconische bergen tegen elkaar op. Hermann Pernsteiner won de eerste twee edities.

De Oostenrijkse klimmer van Bahrain McLaren wist dinsdag op de Großglockner (11 kilometer, 900 hoogtemeters) met succes te bedwingen. Hij bleef zijn landgenoot Riccardo Zoidl 48 seconden voor. De Duitser Jonas Rapp eindigde ruim daarachter als derde.

Woensdag volgde een klimtijdrit op de vijf kilometer lange Kitzbüheler Horn, andermaal met Pernsteiner als winnaar. Hij wist op enkele steile flanken die opliepen tot 22% opnieuw Zoidl te verslaan. Dit keer was het verschil tussen beide klimmers 32 seconden.

Geen drie op rij

“Het was heel lastig”, blikte Pernsteiner bij Radsport-News terug op zijn zege op de Alpenreus. “Na deze twee dagen op de Großglockner en de Kitzbüheler Horn merk ik dat ik nog een paar procent mis. Nu is het even tijd om te ontspannen voor mijn volgende hoogtestage.”

Pernsteiner ontbreekt daardoor vandaag (donderdag), als de Hart und Härter Challenge verder gaat met een klimtijdrit op de Rettenbachferner. Op die klim van 10,9 kilometer moeten de deelnemers 1.200 hoogtemeters overwinnen.