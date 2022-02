Peloton laat zich verrassen in UAE Tour: Mathias Vacek bezorgt Gazprom-Rusvelo ritwinst

De zesde en voorlaatste etappe van de UAE Tour is verrassend gewonnen door Mathias Vacek. Na 180 kilometer was de 19-jarige Tsjech van Gazprom-Rusvelo als eerste aan de streep nabij de Expo 2020 in Dubai. Hij maakte deel uit van de vroege vlucht, die standhield. Het peloton verkeek zich namelijk op de voorsprong van de zes koplopers.

De laatste vlakke etappe van deze UAE Tour werd gekleurd door zes vluchters. Johnatan Cañaveral, Alessandro Tonelli (beiden Bardiani-CSF-Faizanè), Pavel Kochetkov, Dmitry Strakhov, Mathias Vacek (allen Gazprom-Rusvelo) en Paul Lapeira (AG2R Citroën) kregen al snel vier minuten voorsprong.

De sprintersploegen brachten het verschil vervolgens terug tot twee minuten en hielden dat gat lange tijd vast. Onder meer Alpecin-Fenix, Quick-Step-Alpha Vinyl en INEOS Grenadiers zetten zich op kop, maar heel hard ging het niet. Op een gegeven moment was het alleen Fausto Masnada die op kop reed en hij kon het niet bolwerken tegen de zes koplopers.

Peloton komt te laat

In de laatste vijftien kilometer schrokken andere teams wakker in het peloton. Jumbo-Visma schoof een renner mee op kop, omdat het verschil 1.20 minuut bleef met de boog van de tien kilometer in zicht. BORA-hansgrohe zag het gevaar van de vluchtgroep, waar Cañaveral moest lossen in de finale, ook in en begon eveneens mee te draaien. Het kwam echter te laat.

Vijf kilometer voor de finish was het gat met Tonelli, Lapeira, Kochetkov, Strakhov en Vacek nog altijd een minuut. Een onmogelijke opgave voor het peloton, waardoor de vluchters mochten gaan denken aan ritwinst. Gazprom-Rusvelo had met drie man een overtal tegen de Italiaan van Bardiani-CSF-Faizanè en de Fransman van AG2R Citroën.

Vacek wint, Philipsen blijft Groenewegen voor

Kochetkov hield het tempo hoog, waarna Vacek als eerste de sprint aanging. De talentvolle Tsjech van Gazprom-Rusvelo, nog maar 19 jaar oud, wist Lapeira en zijn ploegmaat Strakhov voor te blijven. Vijftien seconden na de kopgroep wist Jasper Philipsen de sprint van het peloton te winnen voor de zesde plaats, voor Dylan Groenewegen en Pascal Ackermann.

De leidende positie van Tadej Pogačar in het algemeen klassement kwam niet in gevaar. De Sloveen gaat zaterdag als leider van start in de slotrit naar Jebel Hafeet.