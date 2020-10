Pello Bilbao schuift op in Giro d’Italia: “Ik had toch nog wat energie over”

In de schaduw van ritwinnaar Jai Hindley, Tao Geoghegan Hart en de nieuwe rozetruidrager Wilco Kelderman kende ook Pello Bilbao een uitstekende koninginnenrit in de Giro d’Italia. De Spanjaard kwam als derde over de streep en staat nu vierde in het klassement, op ruim een minuut van Kelderman.

Bilbao was niet in staat om op de Passo dello Stelvio de beste renners te volgen, maar de renner van Bahrain McLaren wist wel de schade te beperken samen met Jakob Fuglsang. De Spanjaard en Deen begonnen met anderhalve minuut achterstand aan de laatste klim van de dag, de Torri di Fraele.

Dit bleek het moment voor Bilbao om te versnellen en de Spanjaard reed bijzonder snel naar boven. Aan de streep was het verschil nog maar 46 seconden. De 30-jarige klimmer stijgt een plaatsje in het klassement en staat nu vierde. “Het was echt een extreem zware wedstrijd. Ik wist dat ik mijn eigen tempo moest rijden”, aldus Bilbao.

“Het is ongelofelijk dat ik dit niveau nog haal”

“Ik voel me totaal niet fris, maar heb nog altijd de motivatie en kon toch nog rekenen op wat energie in de tank. Domen (Novak, red.) heeft mijn koers gered, net als mijn andere ploeggenoten. Ik sta er in derde week van de Giro nog altijd goed voor, en dat na de Tour de France. Het is ongelofelijk dat ik dit niveau nog weet te halen.”

Bilbao lijkt nog niet uitgeschakeld voor de Giro-zege, met nog een zware bergetappe naar Sestriere en een individuele tijdrit met aankomst in Milaan voor de boeg. Zijn achterstand op Kelderman bedraagt 1:19, maar toch blijft Bilbao bescheiden. “Het is nu zaak om geconcentreerd te blijven. Ik wil zo hoog mogelijk eindigen.”