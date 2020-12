Pello Bilbao hoopt op combinatie Giro-Tour in 2021

Als het aan Pello Bilbao ligt, zal hij volgend jaar de Giro d’Italia en Tour de France betwisten. Dat laat de klimmer van Bahrain Victorious weten aan de Baskische krant Deia. “Maar er staat nog niks op papier”, aldus Bilbao.

Bilbao combineerde dit jaar ook de twee grote rondes en dat is blijkbaar goed bevallen. “Ik wil ook graag de Giro betwisten, maar ik wacht nog op groen licht. Ik heb het nog niet besproken met de ploegleiding, maar het idee is wel om in 2021 de Giro en Tour te rijden”, is de 30-jarige renner duidelijk.

Bilbao zal zijn seizoen normaal gesproken beginnen in de Ronde van Valencia (3-7 februari), gevolgd door de Volta ao Algarve (17-21 februari) en Parijs-Nice (7-14 maart). De renner richt zich na de ‘Koers naar de Zon’ op de Ronde van het Baskenland (5-10 april) en, als Bahrain Victorious het ziet zitten, de Giro d’Italia (8-30 mei) en later de Tour de France (26 juni-18 juli).

Bilbao werd dit seizoen knap vijfde in de Giro d’Italia, na een zware Tour de France in dienst van landgenoot Mikel Landa. Bilbao finishte in de Ronde van Italië op iets meer dan drie minuten van eindwinnaar Tao Geoghegan Hart.