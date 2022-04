Pech voor Alaphilippe in tijdrit Ronde van het Baskenland: “Ik reed wel goed”

Julian Alaphilippe maakte vandaag zijn rentree in het wielerpeloton. De Franse wereldkampioen, die weer terug is na een coronabesmetting en trainingsstage, eindigde vandaag als 52ste in de openingstijdrit van de Ronde van het Baskenland. Alaphilippe kon echter een verzachtende omstandigheid inroepen: de renner moest onderweg namelijk van fiets wisselen.

Door de fietswissel was Alaphilippe kansloos voor een goede klassering. De regerende wereldkampioen op de weg kwam dan ook hoofdschuddend over de finish, maar was na afloop wel blij met het goede gevoel op de fiets. “Ik ben blij met mijn prestatie”, vertelde de renner van Quick Step-Alpha Vinyl in gesprek met Eurosport. “Ik reed goed, maar moest helaas van fiets wisselen.”

“Ik wil weer plezier hebben op de fiets”

Alaphilippe hoopt de komende dagen vooral koersritme en wedstrijdprikkels op te doen, om zich zo klaar te stomen voor de Ardennenklassiekers. “Ik wil deze week vooral weer plezier hebben op de fiets, na een lange periode van inactiviteit. Het doel is om nog sterker te worden met het oog op de Ardennenkoersen. Bovendien zal ik Remco (Evenepoel, red.) helpen in zijn jacht op een goed klassement.”

Zijn ploeggenoot Evenepoel deed vandaag uitstekende zaken in de openingstijdrit in en rond Hondarribia. De Belg eindigde als tweede en moest alleen een ontketende Primož Roglič laten voorgaan.