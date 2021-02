Pech nekt Alexander Kristoff in slotfase Omloop Het Nieuwsblad

Het gezicht van Alexander Kristoff stond op onweer, op het moment dat de Noor over de streep kwam in Omloop Het Nieuwsblad. De renner van UAE Emirates zag door pech een mogelijke klassiekerzege in rook opgaan. “Ik denk dat dit mijn kans was om de Omloop te winnen”, aldus Kristoff.

De 33-jarige Kristoff, in het verleden al winnaar van grote klassiekers als Milaan-San Remo en de Ronde van Vlaanderen, wist in het verleden nog nooit een goede uitslag te rijden in de Vlaamse openingsklassieker. Gisteren was hij echter mee met de eerste groep en kreeg hij een unieke kans om eens voor de zege te sprinten in de Omloop.

In de laatste kilometers ging het echter mis voor de sterke Noor, na een valpartij van enkele renners. “Iemand raakte mijn achterwiel en die was plots volledig gebogen. Het wiel raakte mijn frame. Ik ben wel een beetje teleurgesteld, aangezien ik een goede sprint in de benen had. Maar dat hoort nu eenmaal bij het wielrennen”, aldus Kristoff.

Vormpeil

“Ik voelde me dit keer beter dan normaal rond deze tijd van het jaar. Ik slaagde erin om met de eerste groep mee te gaan, dat is goed. Maar ik hoop wel dat ik mijn niveau nog wat kan opkrikken, zodat ik in staat ben om de beste renners te volgen. Dat was nu nog niet mogelijk. Ik hoop over een maand wel zo ver te zijn. Dan gaat het pas echt om de knikkers.”

Voor Kristoff staat Kuurne-Brussel-Kuurne in het teken van sportieve revanche. De Noor stond al drie keer op het podium van deze klassieker, maar wist nog nooit te zegevieren in Kuurne. Vorig jaar eindigde de sprinter als derde, achter Kasper Asgreen en Giacomo Nizzolo.