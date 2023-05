Pech blijft Bouhanni maar achtervolgen: Fransman komt weer ten val

Er komt maar geen einde aan de lijdensweg van Nacer Bouhanni. De Fransman kwam maandag tijdens Eschborn-Frankfurt nog maar eens ten val. De sprinter van Arkéa-Samsic besloot vervolgens in de remmen te knijpen. Bouhanni komt wel met de schrik vrij, aangezien hij – op het eerste gezicht – geen ernstige blessures heeft overgehouden aan zijn crash.

Bouhanni kwam samen met zijn ploeggenoot Alan Riou ten val. Riou kon zijn wedstrijd wel weer vervolgen, maar Bouhanni gaf er na zijn valpartij de brui aan. Voor sprintkopman Bouhanni, die in zijn carrière toch al zeventig profoverwinningen wist te boeken, is het een zoveelste mentale opdoffer.

De 32-jarige Fransman lag vorig jaar maanden in de lappenmand vanwege een gebroken nekwervel, maar begon dit jaar met goede moed aan het nieuwe seizoen. De rappe man was in de Trofeo Palma en de Région Pays de la Loire Tour echter betrokken bij een zware valpartij en ging vandaag dus voor een derde keer in korte tijd tegen de grond.

Bouhanni moet het dit seizoen voorlopig doen met een zesde plaats in Milaan-Turijn en een zevende stek in de openingsetappe van de Tour des Alpes Maritimes et du Var.

Update 19.30 uur

Nacer Bouhanni heeft op het eerste gezicht geen breuken of andere ernstige blessures overgehouden aan zijn valpartij in Eschborn Frankfurt. Dat heeft ploegleider Mickäel Levenau laten weten in een persbericht. “Nacer heeft door de impact van de crash nu nog wel last van een grote bult op zijn scheenbeen.”