‘Pavel Sivakov verlaat INEOS Grenadiers voor nieuw avontuur bij UAE Emirates’

Pavel Sivakov komt nu nog uit voor INEOS Grenadiers, maar zal volgens de Franse kwaliteitskrant Le Parisien een contract tekenen bij UAE Emirates. De ploeg uit het Midden-Oosten ziet in de 25-jarige Fransman een ideale luitenant voor Tadej Pogačar, maar ook iemand die zijn eigen kans kan gaan in bepaalde wedstrijden.

Sivakov stapte in de winter van 2017 met zeer mooie adelbrieven over van de beloften naar de profs. Zo won hij gedurende zijn beloftentijd met de Ronde de l’Isard en de Giro d’Italia U23 twee hoog aangeschreven rittenkoersen.

De klimmer werd gezien als het nieuwe supertalent, maar bleef de laatste jaren toch wat hangen in zijn ontwikkeling. Sivakov won de voorbije seizoenen – met de Ronde van Polen, Vuelta a Burgos en de Tour of the Alps – wel enkele mooie wedstrijden, maar moest zich ook erg vaak opofferen voor ploeggenoten als Egan Bernal en Geraint Thomas.

Sivakov zou niet 100% tevreden meer zijn bij zijn huidige ploeg en kiest dan ook voor een nieuw avontuur bij UAE Emirates. AG2R Citroën had volgens Le Parisien ook interesse in Sivakov, maar de Franse formatie zou inmiddels zijn afgehaakt.