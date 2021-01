Pauwels Sauzen ook sponsor wegploeg Bingoal-WB

Bingoal-WB heeft in Pauwels Sauzen een nieuwe sponsor gepresenteerd. Het Belgische bedrijf, een van de grootste sauzenfabrikanten van Europa, is in 2021 te zien op de zijkant en de borst van het tenue van het Waalse ProTeam.

Het is niet de eerste wielerploeg die Pauwels Sauzen steunt. Sterker nog, samen met gokbedrijf Bingoal is het óók al hoofdsponsor van de veldritploeg van Jurgen Mettepenningen, waar onder meer Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck voor uitkomen.

Ploegmanager Christophe Brandt van Bingoal-WB is erg blij met zijn nieuwe partner. “Pauwels Sauzen is al een zeer actieve speler in de wielerwereld. We zijn trots om dit bedrijf als nieuwe partner te verwelkomen”, aldus Brandt.

Met de uitbreiding naar Bingoal-WB wil Pauwels Sauzen een signaal afgeven. “We willen onze aanwezigheid in de wielrennerij markeren, ondanks de gezondsheidsciris die we doormaken”, klinkt het in het persbericht. “We willen ons nog meer verankeren in deze mooie wielersport door onze steun als sponsor te tonen. Niet alleen in het veld, maar ook op de weg.”