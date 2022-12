Pauline Ferrand-Prévot kiest voor druk crossprogramma in december

Pauline Ferrand-Prévot zal in december een aantal crossen afwerken. De Franse renster reed eerder dit jaar al twee veldritten. In totaal zal Ferrand-Prévot, die in 2015 nog wereldkampioene veldrijden werd in Tábor, zes keer in actie komen in december.

De Superprestige Boom, de Wereldbeker Antwerpen, de Wereldbeker Dublin, de Wereldbeker Gavere, de Superprestige Heusden-Zolder en de Superprestige Diegem zorgen bij Ferrand-Prévot voor een druk programma. Met de crossen in Gavere, Heusden-Zolder en Diegem rijdt ze zelfs drie crossen in drie dagen.

Dit seizoen kwam Ferrand-Prévot, die uitkomt voor INEOS Grenadiers, twee keer in actie in het veld. In de Koppenbergcross werd ze twaalfde na heel wat materiaalpech, maar het EK in Namen was dan weer wel een succes. De Franse renster werd er knap zesde.

It's going to be a busy December of 'Cross for @FERRANDPREVOT! 👊 Check out the next phase of her CX schedule, which resumes on Saturday. pic.twitter.com/BP6YI2Y3pb — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) December 1, 2022