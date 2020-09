Patrick Lefevere ziet Alaphilippe regenboogtrui winnen: “Hij vroeg of ik trots was” zondag 27 september 2020 om 18:08

Patrick Lefevere heeft het komende jaar de wereldkampioen in zijn rangen. De ploegbaas van Deceuninck-Quick-Step zag in Imola zijn kopman Julian Alaphilippe naar de wereldtitel soleren. “Hij was aan het huilen en vroeg: Ben je fier op mij? Altijd vraagt hij dat aan mij als hij wint”, lacht Lefevere bij Sporza.

“Ik ben dolblij”, aldus de Belgische teammanager. “Ik heb nog nooit zoveel mannen zien wenen als vandaag. De hele staf was hier en er zaten ook veel emotionele Italianen tussen.”

Lefevere wist dat Alaphilippe zich de afgelopen weken had gefocust op het WK. “Hij heeft zich voorbereid in de Tour, maar iedereen heeft zich goed voorbereid. Maar wegrijden waar hij dat doet, op die manier, met de beste renners ter wereld in zijn wiel… Zelfs Wout, die in supervorm is, was daar aan het plooien”, doelt hij op Van Aert, die uiteindelijk zilver won.

Dol op regenboogtrui

De ploegbaas was er nog niet zo zeker van dat Alaphilippe het vol ging houden tot op de streep. “Ik dacht dat het nog spannend ging worden, want Wout had met Roglic een ploeggenoot bij hem. Die zou misschien het gat dicht kunnen rijden, maar ik denk dat niemand meer beter kon”, concludeert Lefevere.

“Ik ben gek op die trui”, zegt hij. “Uiteindelijk komen we nog goed uit dit shitseizoen dat door het coronavirus overhoop gehaald is. Ondanks alles kunnen we straks met een Belgische ploeg en Vlaamse sponsors straks de klassiekers rijden met de wereldkampioen in de ploeg. Dat is een machtig gevoel.”