Patrick Lefevere was bijna rond met Israel Cycling Academy: “Er was een akkoord” zaterdag 20 juni 2020 om 15:00

Het had niet veel gescheeld of Patrick Lefevere had in 2018 met het toenmalige Quick-Step Floors een deal beklonken met Sylvan Adams, de grote geldschieter van de Israel Cycling Academy. “Er was een akkoord over het bedrag van de overname, over de fietsconstructeur, over de renners en de ploegleiding.”

“Ik zocht een sponsor, hij wilde de opstap maken naar de World Tour”, vertelt Lefevere in Het Nieuwsblad over zijn gesprekken met Adams twee jaar geleden in een hotel in Londen. “We stonden heel dicht bij een deal. Om niet te zeggen dat het zo goed als rond was. Ik zou bij het akkoord nog drie jaar aan boord kunnen blijven.

Maar tot een echte deal kwam het door de interesse van Deceuninck nooit. “Alleen omdat we met Deceuninck alsnog zelf een sponsor vonden, is dat project toen niet doorgegaan”, is hij duidelijk. Een jaar later fuseerde Israel Cycling Academy wel met Katusha-Alpecin en trad het team toe tot de WorldTour.

Chris Froome

Lefevere zelf heeft ook de geruchten gehoord over de mogelijke overgang van Froome naar het team van Adams in augustus. Maar verbazen, dat doet hij er zich niet over. “Ik heb Israel-geldschieter Sylvan Adams leren kennen als een heel ambitieus man. Met de financiële armslag om zijn plannen ook waar te maken. Ik heb geen inside informatie, maar ik weet wel zeker dat de Israëlische zakken diep genoeg zijn om die overgang rond te krijgen.”