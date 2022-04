Patrick Lefevere: “Twee Remco-verhalen mogen de vuilbak in”

Remco Evenepoel begint als klassementsleider aan de slotrit van de Ronde van het Baskenland, nadat hij gisteren gele trui overnam van Primoz Roglic. Voor Patrick Lefevere het bewijs dat de eerdere kritiek op zijn poulain onterecht was. “Twee verhaaltjes voor de vuilbak: Remco Evenepoel kan niet dalen en Remco Evenepoel kan niet mee als het stijgingspercentage boven de twintig procent gaat”, schrijft hij in zijn column in Het Nieuwsblad.

“We gaan niet te euforisch doen, maar in de Ronde van het Baskenland zie ik een complete coureur”, vervolgt de grote baas van Quick-Step Alpha Vinyl. “Hij gaat à bloc bergaf en vliegt in de sprintvoorbereiding door de bochten. Niemand die erover geraakt.”

Lefevere uit zelf ook wat kritiek. Op de organisatoren, vanwege de extreem steile helling die de renners in de finale van gisteren te verteren kregen, maar ook op de journalisten. ”Remco draagt de gele trui in wat iedereen de zwaarste ronde in de World Tour noemt. En wat is na de uitzending van Extra Time Koers het grote thema in België? Moet Evenepoel Vlaamse klassiekers rijden? Blijkbaar heb ik iets gemist.”

Evenepoel in de kasseiklassiekers?

“Dat opbod aan meningen begint wel grappig te worden. Vorig jaar sturen we Remco naar de Giro en dat is te vroeg, te veel, te zwaar en wat weet ik allemaal. Nu beslissen we om hem naar de Vuelta te sturen en wat krijg je letterlijk als eerste vraag: ‘Zou de Tour de France hem niet beter liggen?’ Nu moeten we er dus ook een Vlaamse voorjaarsrenner van maken.”

De ploegmanager sluit evenwel niet uit dat Evenepoel ooit de kasseiklassiekers in eigen land gaat rijden. “Ik zeg niet dat hij die koersen nooit gaat rijden en ik zeg zeker niet dat hij het niet kan, maar alles op zijn tijd. Misschien vinden we een firma die Remco kan klonen, ondertussen hebben we een plan en daar houden we aan vast.”

Amstel Gold Race

Terwijl Evenepoel eerste in het klassement staat, wist Julian Alaphilippe al dagsucces te boeken. Volgens Lefevere doet dat de teleurstellende prestaties in de Vlaamse voorjaarskoersen enigszins vergeten. In de Ardennenklassiekers komt het duo weer samen in actie. “Binnen de ploeg is de vraag gesteld of we hen ook in de Amstel zouden opstellen, maar uiteindelijk vond iedereen de Ronde van het Baskenland de beste optie.”

“Ik zie nu ploegen die van twee walletjes eten: opgeven in het Baskenland om te starten in de Amstel, maar dat vind ik quatsch. Als je opgeeft op woensdag moet je je afvragen waarom je bent gestart. En als je opgeeft op donderdag is het kort dag om te herstellen voor zondag.”