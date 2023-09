zaterdag 9 september 2023 om 09:54

Patrick Lefevere: “Remco kan nu koersen met het idee ‘alles kan, niets moet'”

Ook Soudal Quick-Step-CEO Patrick Lefevere heeft zijn zegje gedaan over de off-day van kopman Remco Evenepoel. De West-Vlaming wil geen grote conclusies trekken, maar ziet wel nog kansen voor de Belgische kampioen, zo geeft hij aan in zijn veelbesproken wekelijkse column in Het Nieuwsblad.

Voor Lefevere kwam de off-day van Remco Evenepoel als een even grote verrassing als de rest van de wereld. “Ik had zoals alle andere mensen die de koers op televisie volgden geen flauw benul van de reden voor de offday van Remco. Op dit moment heb ik die nog altijd niet. Zeker is: hij is niet ziek aan de rit begonnen. Pas op de Aubisque zag ik hetzelfde gezicht dat ik ook in de Giro zag na de tijdrit. Het beste woord dat ik ervoor heb is ‘getrokken’. Ik hoop van ganser harte dat we straks niet opstaan met dezelfde realiteit als toen: ziek – corona, dat moet niet nog een keer gebeuren.”

Het is nu gissen naar verklaringen voor de plotse slechte dag van zijn poulain. “Ik ga passen voor grote conclusies en ik hoop dat de buitenwereld dat ook doet. Kan Remco zich in deze Vuelta nog herzetten? Geen flauw idee. Onze dokters weten nog niet wat er aan de hand is, dus ikzelf al helemaal niet. Als hij gezond opstaat, stapt hij wel in een nieuwe realiteit: koersen met het idee ‘alles kan, niets moet.’ Dat is Remco eigenlijk nog nooit gegund geweest.”

Jumbo-Visma-dominantie

Door het passen van Evenepoel ligt de weg van Jumbo-Visma wel open voor een ultieme dominantie: de eerste drie plekken in het eindklassement bezetten. Maar dat roept bij Lefevere geen vragen op. “Eerst en vooral: Sepp Kuss, Primoz Roglic en Jonas Vingegaard komen allesbehalve uit het niks. Het zijn toptalenten, met de tamelijk unieke combinatie van een lichte carrosserie en een gigantische motor.”

“Ik ben sowieso niet de man die zich vragen stelt bij een collectieve dominantie. Onze ploeg heeft dat in het eendagswerk ook vaak genoeg gekend”, aldus Lefevere, die ooit met Mapei de eerste drie plaatsen in Parijs-Roubaix bezette. “Naast vermogen, VO2Max en wat weet ik nog allemaal hangt succes in wielrennen gelukkig ook af van dat soort onmeetbare, ontrainbare mentale mechanismen. Winnen doet altijd nog vaker winnen.”