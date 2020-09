Patrick Lefevere: “Overtuigd dat Jakobsen in maart weer een nummer opspeldt” woensdag 9 september 2020 om 15:04

Teammanager Patrick Lefevere van Deceuninck-Quick Step is optimistisch over het herstel van zijn renner Fabio Jakobsen. Hij verwacht dat de sprinter in maart volgend jaar zijn comeback in het peloton maakt.

Jakobsen kwam vorige maand zwaar ten val tijdens de eerste etappe van de Ronde van Polen in een sprintduel met Dylan Groenewegen. Met levensbedreigende verwondingen werd hij naar het ziekenhuis afgevoerd. Lefevere zegt nu, vijf weken later, in een interview met het Waalse dagblad La Capitale: “Ik zal me tot mijn dood het telefoontje van ploegdokter Yvan Vanmol herinneren. Hij was in Polen, hij huilde en vertelde me dat Fabio zou sterven.”

Bij de valpartij liep Jakobsen onder meer een zware hersenschudding en verwondingen in zijn gezicht op. Na een kunstmatige coma van een paar dagen kon de Nederlander weer zelfstandig ademen. Sinds enkele weken is hij terug in zijn thuisland om verder te herstellen. Lefevere kijkt intussen weer vooruit en is optimistisch over zijn snelle man. “Ik ben ervan overtuigd dat hij rond maart weer een rugnummer opspeldt.”