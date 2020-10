Patrick Lefevere: “Niet noodzakelijk dat João Almeida traject van Remco Evenepoel volgt”

João Almeida is voorbestemd om bij Deceuninck-Quick-Step uit te groeien tot luxeknecht van Remco Evenepoel. Maar zie, nu de Vlaams-Brabander forfait moest geven voor de Giro d’Italia, neemt de jonge Portugees zijn rol – voorlopig – over. “Als hij zich op deze manier verder ontwikkelt, hoeft hij niet het traject van Remco te volgen”, zegt Lefevere.

Het is 21 februari dit jaar, bij de start van de derde rit van de Volta ao Algarve, als we met Patrick Lefevere praten over die jonge Portugees die een dag eerder Remco Evenepoel bijzonder lang had bijgestaan op weg naar winst op de Alto da Fóia. “We volgen João Almeida al een paar jaar”, vertelt de manager van Deceuninck-Quick-Step ons. “De voorbije twee jaar ontwikkelde hij zich bij de ploeg van Axel Merckx (Hagens Berman Axeon, red). In 2018 deed hij het uitstekend, maar vorig jaar viel hij tegen.”

“We konden nog een jaartje wachten, maar zijn manager – hij heeft er zelfs twee – dacht er anders over. Ik wilde hem ook niet afrekenen op dat ene mindere jaar, dus heb ik hem toch een contract voor twee jaar gegeven. Hij was gisteren (op de Alta da Fóia) sterk in dienst van Remco, maar hij kan veel meer dan je al gezien hebt. Hij heeft ook een goede tijdrit in de benen”, wist Lefevere toen al.

Persoonlijke ambities

“We werken aan een ploeg rond Evenepoel en daar zal Almeida deel van uitmaken. De Giro (toen nog gepland in mei, red) zal wellicht nog iets te vroeg komen, al presteert hij nu toch boven de verwachtingen. Maar ik wil voorzichtig blijven, want Almeida is een Portugees en dit is de Ronde van de Algarve. Dat geeft natuurlijk extra motivatie, dat mogen we ook niet vergeten.”

Maar João Almeida bleef het goed doen. Nadat hij in de Algarve tweede werd in het jongerenklassement, deed hij dat na de corona-break ook nog eens over in Burgos (telkens na Evenepoel) en was hij de beste jongere in de Tour de l’Ain. En in afwezigheid van Evenepoel grijpt de in augustus 22 geworden klimmer volop zijn kans in de Ronde van Italië. Hij is de jongste renner in 41 jaar tijd die erin slaagt om vier dagen in het roze te rijden.

In die mate dat de vraag zich stelt of Almeida niet té goed is om zich in de toekomst weg te cijferen voor Evenepoel. Lefevere houdt in een gesprek met Het Laatste Nieuws de boot nog even af. En laat de opties open. “We weten nog steeds niet wat zijn uiteindelijke potentieel is”, klinkt het. “En we kennen zijn persoonlijke ambities niet. Hij zat in de ploeg rond Remco, maar het is niet noodzakelijk dat hij daar blijft. Als hij zich op deze manier verder ontwikkelt, hoeft hij dat traject niet te volgen.”