Patrick Lefevere met klare taal in column: “Excuses zijn opgebruikt”

Patrick Lefevere heeft stevig doorgesproken in zijn wekelijkse column in Het Nieuwsblad. De manager van Quick-Step-Alpha Vinyl had het onder meer over het incident met Remco Evenepoel in de Brabantse Pijl en de aflopende contracten van Zdenek Stybar en Yves Lampaert. “Er staat veel op het spel”, aldus Lefevere.

De Belg begint zijn column met te zeggen dat zijn ploeg er zondag in Parijs-Roubaix moet staan. “Alles wat de voorbije weken niet gelukt is, kunnen Asgreen, Sénéchal, Lampaert en Stybar zondag recht zetten. Zeker voor die laatste twee staat er veel op het spel, want zij zijn na dit seizoen einde contract. Ondertussen staat iedereen fit aan de start en dan zijn ook de excuses opgebruikt. Dat is geen dreigende taal, geen waarschuwing en ook geen donderspeech”, aldus een duidelijke Lefevere.

“We doen aan profsport, wat rechts beneden op de loonstrook staat, is rechtstreeks gelinkt aan de prestaties. Ik bewonder en waarder mijn renners, maar bij de contractbespreking gaat het om business.Een seizoen zonder resultaten leg je niet uit met een valpartij, twee lekke banden en een slecht getimede valling (verkoudheid, red.).”

“Evenepoel heeft zich niet van zijn fraaiste kant laten zien”

Tijdens de Brabantse Pijl van afgelopen woensdag was er een opvallend moment waarop Evenepoel de Brit Ben Turner een duw gaf. De Belg ergerde zich aan het afstopwerk van de renner van INEOS Grenadiers. “Hij had Ben Turner nooit mogen duwen. Ik begrijp de context en Remco was enthousiast voor eigen volk, maar dan nog was zijn gedrag niet gepermitteerd.”

“Ik hoor vaak dat Evenepoel te weinig tegenspraak krijgt binnen de ploeg, maar woensdag was dat het eerste wat ik tegen hem heb gezegd na de koers. Niet oké, Remco. Ook vanuit de volgwagen heeft hij dat onmiddellijk gehoord. We moeten het niet groter maken dan het was en Remco heeft zich ondertussen ook geëxcuseerd, maar dat gedrag is niet waarvoor wij als ploeg staan.”

Over Julian Alaphilippe: “De excuses zijn opgebruikt. Ook voor de wereldkampioen”

Fransman Alaphilippe speelde in de Brabantse Pijl geen rol van betekenis. De wereldkampioen zat niet mee in de voorste groep en kwam ten slotte ook nog ten val. “In normale omstandigheden moet hij in de Brabantse Pijl altijd mee vooraan zitten, maar kennelijk is hij op dit moment niet goed genoeg.”

“De beste Julian wint in de Ronde van het Baskenland niet een, maar drie ritten. Hij verliest er twee sprints die hij nooit mag verliezen. Dat wil niet zeggen dat hij niet gaat meespelen in de Waalse Pijl en Luik. Iedereen weet hoe hij zich voorbereidt op de grote afspraken: old fashioned, op gevoel.”

“Het seizoen stopt gelukkig niet in Luik, maar ik herhaal waarmee ik ben begonnen: de excuses zijn opgebruikt. Ook voor de wereldkampioen”, aldus Lefevere.