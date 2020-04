Patrick Lefevere: “Ik ben niet bezig met buitenkansen” dinsdag 14 april 2020 om 13:16

Elke crisis biedt ook extra kansen. Het is in het wielrennen niet anders. Maar Patrick Lefevere zegt daar niet mee bezig te zijn. “Ik wens niemand het slechte toe. Wat er nu gebeurt bij bijvoorbeeld CCC, dat kan mij over vier maanden ook overkomen.”

“Sorry voor de jongens die einde contract zijn, maar wie gaat er nu over transfers praten? Er is er één die het gewaagd heeft om me al te bellen. Maar als team weet je nog niet eens of je volgend jaar bestaat”, antwoordt de teammanager van Deceuninck-Quick-Step in De Tribune op Radio 1 op de vraag of de coronacrisis ook opportuniteiten biedt.

“Dit soort buitenkansen wil ik absoluut niet. Ik kijk eerst en vooral naar de renners die bij mij einde contract zijn. Ik heb altijd gezegd dat ik nooit schop op mensen die op de grond liggen. Of ik dan niet aan Greg Van Avermaet denk? Ik denk aan niets, eerlijk gezegd. Ik probeer mijn energie te sparen voor de momenten waarop het nodig is.”

Lefevere is naar eigen zeggen wel bezorgd om zijn eigen jongens die einde contract zijn. “Vorig jaar waren 18 van de 25 renners einde contract. Dat was een zwaar jaar. Nu maar een paar. Maar ik heb er wel mee te doen. Iljo Keisse bijvoorbeeld. 37 jaar en zijn core business ligt in het begin van het jaar. Dries Devenyns ook. En kopmannen als Yves Lampaert en Bob Jungels. We zullen zien wat de markt doet. De markt zal bepalen wat er gebeurt.”

Ook Oliver Naesen, vriend van Van Avermaet en einde contract bij AG2R, kwam ter sprake. “Ik heb drie maanden geleden een interview met Naesen gelezen en tijdens de coronacrisis heb ik nog een gesprek gezien. Hij is al helemaal veranderd van gedacht. Het is houden wat je hebt.”