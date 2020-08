Patrick Lefevere: “Geen probleem met zegegebaar van Remco” zaterdag 1 augustus 2020 om 13:30

Patrick Lefevere heeft geen problemen met het veelbesproken zegegebaar van Remco Evenepoel in de Ronde van Burgos. Dat zegt de ploegmanager van Deceuninck-Quick Step in zijn wekelijkse column in Het Nieuwsblad.

Van Lefevere hoeft zo’n zegegebaar niet. “Maar dit is een nieuwe generatie. Eddy Merckx of Johan Museeuw onthielden zich nog van grote uitspraken omdat ze vreesden dat het ongeluk zou brengen. De generatie van Remco is niet bang van grote uitspraken. Het gevolg is natuurlijk dat velen nu zitten te wachten tot hij een keer over de kop gaat.”

De teambaas was door zijn renner al op de hoogte gesteld dat hij aan het nadenken was over wat hij zou doen. “Hij heeft er drie maanden de tijd voor gehad. Je kan zijn gebaar op verschillende manieren interpreteren. Bijvoorbeeld dat hij na drie maanden zonder koersen het stof van zijn trui heeft gedaan. Anderen zien het dan weer als zou hij de concurrenten even hebben weggevaagd.”

Geen probleem

Lefevere ontving al meerdere berichtjes van mensen die zich afvroegen of dat zegegebaar wel zo nodig was. “Eerlijk, ik heb er geen probleem mee. Dat hij nu als favoriet voor de Giro wordt bestempeld, stoort me ook niet. Ik rem hem alvast niet af in zijn enthousiasme. Remco doet altijd meer dan wat we van hem verwachten.”