Remco Evenepoel over nieuwe zegegebaar: “Dat is de Remco-beweging” vrijdag 31 juli 2020 om 09:46

Twee armen in de lucht, vervolgens een veeg over de linkerschouder. Dat was het zegegebaar van Remco Evenepoel na zijn dubbelslag in de Ronde van Burgos. “De nieuwe Remco-beweging, hé.”

“Ik was al een tijdje aan het werken aan dit zegegebaar”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. “Nu hebben jullie hem dan kunnen zien. Het is iets van mezelf uit, ‘de coole ik’. Het is zeker niet egoïstisch bedoeld. Maar ik denk niet dat al veel renners dit zegegebaar hebben gemaakt.”

Evenepoel is overigens niet de enige coureur met een eigen zegegebaar. Alberto Contador stond bekend om het pistool dat hij afschoot, terwijl ook Richard Virenque een eigen zegegebaar had.