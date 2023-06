‘Patrick Konrad verlaat BORA-hansgrohe en is op weg naar ander WorldTeam’

Patrick Konrad lijkt aan zijn laatste seizoen bezig bij BORA-hansgrohe. Ciro Scognamiglio, een doorgaans goed ingevoerde journalist van La Gazetta dello Sport, meldt dat de Oostenrijker de Duitse ploeg eind 2023 zal verlaten. Volgens Scognamiglio tekent Konrad waarschijnlijk bij Lidl-Trek, zoals Trek-Segafredo vanaf 30 juni zal heten.

Konrad rijdt al zijn hele profcarrière voor BORA-hansgrohe en de voorgangers daarvan. In 2021 boekte hij zijn grootste succes: hij won toen de Touretappe naar Saint-Gaudens. Dit jaar werd de 31-jarige renner achtste in Luik-Bastenaken-Luik, tweede in Eschborn-Frankfurt en zat hij verschillende keren mee met de vroege vlucht in de Giro d’Italia.

Info @Gazzetta_it – According to our sources @PatricKonrad (now with @BORAhansgrohe) – stage winner at @LeTour, 2 times top 10 at @giroditalia – will leave the german team at the end of 2023. @TrekSegafredo (Lidl-Trek from 30 june) is likely to be his new team from 2024

— Ciro Scognamiglio (@cirogazzetta) June 5, 2023