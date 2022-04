Patrick Bevin klopt Ethan Hayter in sprint Ronde van Romandië

Patrick Bevin heeft de derde etappe van de Ronde van Romandië gewonnen. De renner van Israel-Premier Tech bleek in de slotfase nog over de snelste benen te beschikken. Rohan Dennis is nog altijd de leider in het algemeen klassement.

De vierde etappe van de Ronde van Romandië bedroeg in totaal 165,1 kilometer. De renners kregen een interessant parcours voorgeschoteld met daarin verschillende stevige heuvels verwerkt. De strijd om de juiste ontsnapping was ook vandaag boeiend om te volgen. Rémi Cavagna toonde zich zeer bedrijvig, de Fransman van Quick-Step-Alpha Vinyl reed in de openingsfase weg met Frédérick Wandahl (BORA-hansgrohe), maar het peloton liet het duo niet gaan.

Niet veel daarna probeerde Cavagna het nogmaals, de Franse kampioen kreeg deze keer Krists Neilands (Israel-Premier Tech) en Nans Peters (AG2R Citroën) met zich mee. Het trio werkte goed samen en hadden al snel een voorsprong van bijna twee minuten te pakken. In het peloton werd het tempo verzorgd door Jumbo-Visma, de ploeg van leider Rohan Dennis legde een niet al te strak tempo op. De voorsprong van de drie leiders groeide dan ook tot vier minuten.

INEOS Grenadiers doelt op sprint met Hayter

Let Neilands kwam onderweg telkens als eerste boven op de klimmetjes, wat ervoor zorgde dat hij de nieuwe leider werd in het bergklassement de Ronde van Romandië. Het was vervolgens even wachten op een nieuwe koersfeit, maar die kwam er toen de formatie van INEOS Grenadiers zich op kop zette. De Britse ploeg versnelde lichtjes, waardoor de voorsprong van de drie koplopers kleiner en kleiner werd. Peters sputterde nog even tegen, maar op 19 kilometer werd ook hij gegrepen.

Het heuvelachtige terrein zorgde ervoor dat er een aantal snelle mannen moesten lossen. Onder meer Fernando Gaviria en Ethan Vernon konden het strakke tempo niet volgen. Vooraan was het vooral wachten tot de beklimming van de Sédelles (4,3 km aan 4,7%). Een eerste aanval op die beklimming kwam er van Carlos Verona. De Spanjaard van Movistar moest het echter alleen doen, waardoor hij al snel terug gegrepen werd. Vervolgens schudden Gino Mäder en Marc Hirschi even aan de boom, maar echt wegrijden lukte hen niet.

Chaotische laatste kilometer

Dat laatste kwam onder meer door de sterke selectie van INEOS Grenadiers en Israel-Premier Tech, die snelle mannen Ethan Hayter en Patrick Bevin hadden klaarzitten. Een sprint leek opnieuw het scenario te worden in de Ronde van Romandië, maar Rein Taaramäe van Intermarché-Wanty-Gobert probeerde het peloton toch even te slim af te zijn. De Est sloeg een mooi gat in de dalende stukken tot aan de laatste kilometer, maar kon niet standhouden tegen het beulswerk van het peloton.

De laatste kilometer verliep vrij chaotisch. Het was uiteindelijk Bevin, die eerder deze maand de Ronde van Turkije won, die de beste sprint reed. Hayter liet zich enigszins verrassen en werd tweede, Dennis legde beslag op de derde plaats. Quinten Hermans eindigde weer in de top-10, de nummer twee van Luik-Bastenaken-Luik werd vijfde.