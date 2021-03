Pasqualon derde in Le Samyn: “Alles in de finale verliep perfect”

Andrea Pasqualon bezorgde Intermarché-Wanty-Gobert in Le Samyn een podiumplaats. De Italiaanse sprinter wist in het kielzog van Tim Merlier en Rasmus Tiller derde te worden in de Waalse openingsklassieker. “Met het team hebben we een sterke prestatie neergezet”, reageert Pasqualon.

“We hebben er alles aan gedaan om de wedstrijd naar onze hand te zetten”, gaat de sterke sprinter verder. “Met Danny van Poppel in de aanval in de slotkilometers, en Aimé De Gendt die me op 200 meter van de streep in perfecte positie bracht, verliep alles perfect. Ik voelde me goed en heb mijn best gedaan, maar helaas waren er nog twee renners net iets sterker.”

“Mijn valpartij in de Omloop het Nieuwsblad, de twee zware openingsklassiekers en enkele nachten dat ik niet optimaal kon slapen, zijn in de kleren gekropen. Dit zijn de procenten die ik te kort kwam om op het hoogste trapje van het podium te verschijnen. Maar ik ben zeer tevreden dat we op de goede weg zijn”, aldus Pasqualon. “Ook de komende weken komen er speciale wedstrijden voor mij aan met de Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo.”