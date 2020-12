Pascal Ackermann richt pijlen op Tour de France

Pascal Ackermann was al succesvol in de Giro d’Italia en Vuelta a España, maar wacht nog altijd op zijn debuut in de Tour de France. De 26-jarige Duitser richt zich dan ook volledig op de Tour van 2021, zo valt te lezen op de website van de publieke omroep SWR.

De snelle Ackermann wist dit jaar acht keer als eerste over de streep te komen. De sprinter begon in februari met winnen in de Clásica de Almería, gevolgd door een etappezege in de UAE Tour. Na de coronabreak won Ackermann twee ritten in de Sibiu Cycling Tour en was hij tweemaal de beste in Tirreno-Adriatico.

De Duitser wist verder zijn Vueltadebuut op te fleuren met twee ritoverwinningen. In Aguilar de Campoo profiteerde hij optimaal van een declassering van de aanvankelijke ritwinnaar, de Ier Sam Bennett. In de slotetappe naar Madrid wist Ackermann zijn Ierse tegenstrever wel op waarde te kloppen.

Interne concurrentie?

De vraag is of Ackermann als absolute sprintkopman naar de komende Ronde van Frankrijk zal trekken, aangezien zijn ploeg BORA-hansgrohe ook nog kan rekenen op Peter Sagan. De Slowaak, al zeven keer winnaar van de groene trui, reed dit jaar de Tour maar wist zijn werkgever geen ritzege te bezorgen.