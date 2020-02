Pascal Ackermann: “Het was een hele hectische sprint” zondag 23 februari 2020 om 14:28

Pascal Ackermann moest in de Challenge Mallorca nog zijn meerdere erkennen in Matteo Moschetti, maar de Duitse sprinter boekte vandaag zijn tweede zege van het seizoen door in de UAE Tour renners als Caleb Ewan, Dylan Groenewegen en Sam Bennett te vloeren in de spurt.

“Dit is echt een geweldige zege, aangezien alle grote namen hier zijn”, zo vertelde Ackermann enkele minuten na zijn gewonnen sprint in het flashinterview. “Ik wist niet zeker of mijn vorm goed genoeg was, maar de benen zijn dus goed. We kunnen nu de komende dagen rustig aanvatten en kijken wat er nog mogelijk is.”

Ackermann won na een wel zeer nerveuze finale, aangezien geen enkele sprinter een perfecte lead-out kreeg. “Het was echt een hele hectische sprint. Ik koos noodgedwongen mijn eigen weg en moest telkens van wiel naar wiel springen. Ik ging uiteindelijk aan op 300 meter van de streep.” Het bleek de winnende tactiek.

De renner van BORA-hansgrohe bleek aan de finish sneller dan wereldtoppers als Ewan, Groenewegen en Bennett. “Of ik nu de beste sprinter ter wereld ben? Daar geloof ik niet in, aangezien ik vandaag wat vroeger aan mijn spurt begon. Ik denk dat de overige sprinters wat verrast waren dat ik zo vroeg ging.”