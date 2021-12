Pascal Ackermann debuteert in Challenge Mallorca voor UAE Emirates

Pascal Ackermann werkt eind januari zijn eerste wedstrijdkilometers af voor zijn nieuwe team UAE Emirates. De Challenge Mallorca wordt de eerste koers voor de 27-jarige Duitse sprinter, die deze winter na vijf seizoenen de deur achter zich dichttrekt bij BORA-hansgrohe.

Ackermann bevestigde het nieuws aan radsport-news.com. In 2020 begon de sprinter zijn seizoen ook op Mallorca en eindigde hij zowel in de Trofeo Felanitx als de Trofeo Palma als tweede achter de Italiaan Matteo Moschetti. Hoe zijn wedstrijdprogramma komend seizoen er verder uitziet, daar wilde hij nog niets over kwijt.

“Iedereen mag zich laten verrassen”, antwoordde Ackermann desgevraagd. “Ik ben blij met mijn wedstrijdprogramma. Er zitten nieuwe prikkels in, het wordt beestachtig interessant voor me. Als ik de kracht van 2019 (toen hij dertien overwinningen boekte, red.) terugvind, dan wordt het een heel gaaf seizoen.”