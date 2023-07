Parkhotel Valkenburg versterkt zich met voormalig hardloopster Anne Knijnenburg

Anne Knijnenburg zal vanaf 1 augustus uitkomen voor Parkhotel Valkenburg. De 21-jarige renster, die in juni Nederlands kampioene op de weg bij de elite vrouwen zonder contract werd, komt over van WV Schijndel. Knijnenburg heeft een contract getekend tot eind 2025.

Knijnenburg is dit jaar pas begonnen met het rijden van wielerwedstrijden. Ze deed jarenlang aan atletiek. In die sport was ze behoorlijk succesvol: vorig jaar werd ze nog Nederlands kampioen op de 800 meter.

Als wielrenster heeft Knijnenburg inmiddels ook haar strepen verdiend. In haar debuutseizoen voor WV Schijndel werd ze dus Nederlands kampioene op de weg bij de elite vrouwen zonder contract. Eerder pakte ze onder meer een derde plaats in de Tijdrit Omloop van Borsele, achter Ilse Pluimers (AG Insurance – Soudal Quick-Step) en Karlijn Swinkels (Jumbo-Visma). Ook was ze tweede in de Wielerdag Noorderveld, waar ze enkel Maike van der Duin voor hoefde te laten.

Knijnenburg is samen met veldrijder en wegrenner Pim Ronhaar, die momenteel voor Baloise-Trek Lions rijdt.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Team Parkhotel Valkenburg (@pushingdreamsnl)