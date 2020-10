Parijs-Tours: Topfavoriet Søren Kragh Andersen komt ten val zondag 11 oktober 2020 om 13:49

Søren Kragh Andersen was vandaag de grote favoriet om Parijs-Tours te winnen, maar de Deense kopman van Team Sunweb kwam met nog vijftig kilometer te gaan ten val en lijkt uitgeschakeld voor de zege.

Klassiekerspecialist Andersen was sinds de coronabreak uitstekend op dreef. Zo was hij in de voorbije Tour de France een van de uitblinkers met ritzeges in Lyon en Champagnole. In de BinckBank Tour won hij dan weer de individuele tijdrit naar Riemst en was er een ijzersterke Mathieu van der Poel voor nodig om hem van eindwinst te houden.

De Deen liet zijn ploeggenoten dan ook op kop rijden in de beginfase van Parijs-Tours, maar op vijftig kilometer van de finish ging Andersen zelf onderuit. De topfavoriet moest even bekomen van zijn crash, stapte vervolgens wel weer op de fiets, maar reed toen al op minuten achterstand.

Na een geruststellend teken aan het thuisfront leek hij in de bezemwagen te stappen. Team Sunweb maakte gewag van een opgave, maar de renner is nog altijd in koers. Andersen wist twee jaar geleden nog Parijs-Tours te winnen, voor Niki Terpstra en Benoît Cosnefroy.

💥 Chute de 🇩🇰Soren Kragh Andersen ! Le vainqueur de l’édition 2018 se relève et reprend la route. 💥 🇩🇰Soren Kragh Andersen crashed! The former winner is back on the bike. #ParisTours pic.twitter.com/J4gl2uUVoO — ParisTours (@ParisTours) October 11, 2020